تامر أمين يتأثر على الهواء.. من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال

من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال..

علق الإعلامي تامر أمين، على قصة المهندس ناصر عبد اللطيف مخلوف، والد عروس الدقهلية الذي كتب على قائمة منقولات نجلته "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقي الله في كريمتنا".



وقال تامر أمين خلال تقديمه هاتفية برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، " مفيش كلام يتقال بعد الكلام ده خلص الكلام" وتأثر تامر بما كتبه الأب لـ نجلته، وظل صامت لبعض الثواني.



وتابع : " رفقًا بالشباب، بنتك مش سلعة، محدش هيكون مبسوط لما بنته ترجع زعلانه ومكتوب لها فى القائمة أموال كثيرة".



