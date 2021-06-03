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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق الإنسان بمجلس النواب تعقد 5 اجتماعات الأسبوع القادم .. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد حقوق الإنسان بمجلس النواب 5 اجتماعات الأسبوع القادم حيث يعقد الاجتماع الأول يوم الأحد القادم عقب انتهاء الجلسة العامة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعاون الدولى من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.  

 

ويعقد الاجتماع الثانى يوم الإثنين القادم عقب انتهاء الجلسة العامة  لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.  

 

ويعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء القادم الساعة الرابعة مساءً عقب انتهاء الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى سجن المرج يوم السبت 24 أبريل عام 2021، ووضع توصيات اللجنة بشأنها.

 

ويعقد الاجتماع الرابع لبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

 

ويعقد الاجتماع الخامس بحضور السفيرة نائلة جبر وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

الجلسة العامة البرلمان مجلس النواب وزارة التعاون الدولي وزارة الثقافة

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