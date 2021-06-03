"التضامن": 3.4 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة

قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الإجتماعي، إن البرنامج يشمل أعدادا كبيرة من المواطنين على مدار السنوات الماضية، مضيفا "وصلنا لـ 3.4 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة".

وأضاف ياسر عبد السلام في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": "بدأنا العمل على الفئات المتواجدة داخل برنامج تكافل وكرامة وتم إضافة فئة الأيتام داخل البرنامج، واليتيم يحصل على 350 جنيها في برنامج تكافل وكرامة ويتم العمل على الحماية الاجتماعية للأسر".

وتابع ياسر عبد السلام: "من مايو 2021 تم تحويل كارت تكافل وكرامة لـ كارت ميزة، وكورت ميزة البنكية لها مزايا كثيرة منها تعدد مصارف الصرف للمستفيد بشكل كبير من مختلف البنوك".

وأكمل ياسر عبد السلام: "برنامج تكافل وكرامة متواجد داخل كافة محافظات الجمهورية، وبدأنا في تنقية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والتحقق من بيانات المستفيدين لإضافة أسر جيدة أو حذف من لا تنطبق عليه شروط الالتحاق بالبرنامج".