الصحة: الوضع الوبائي لـ كورونا في مصر يشهد انخفاضاً ملحوظاً

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الفطر الأسود عبارة عن عدوى فطريات متواجد منذ عام 1876م، وليست مرتبطة بمرضى كورونا فقط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية dmc، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الفطر الأسود لا يصيب الأصحاء، لافتاً إلى أن مرضى نقص المناعة هم الأكثر عرضة له.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية أن عدوى الفطر الأسود شرطية لا تصيب إلا حاملها، لافتاً إلى أنها لا تنتقل بين البشر.

وأكد محمد عبد الفتاح، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، يشهد انخفاضاً ملحوظاً.

وأردف: "لدينا كل يوم لقاحات جديدة تصل إلى مصر، فضلاً عن التعاقدات التي يتم إتمامها، مشيرا إلي أنه تم البدء في تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.

