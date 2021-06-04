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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ترقيات قوية لـ فولكس فاجن جولف R 2022| صور

ترقيات قوية لـ فولكس
ترقيات قوية لـ فولكس فاجن جولف R 2022| صور

استطاعت شركة فولكس فاجن الألمانية العريقة، أن تحقق شهرة واسعة عبر إصداراتها الشهيرة و التي تنضم إلى عائلة GOLF، حيث كشفت عن النسخة R و GTI موديلات 2022، والتي تحمل الكثير من الترقيات و أنظمة مساعدة السائق، و قدرات التسارع و الانطلاق، إلى جانب التصميم الشهير و الذي ينتمي إلى فئة الـ"هاتشباك".

تحتوي النسختين جولف R و GTI على عداد سرعة أفقي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، و شاشتين واحدة مركزية مقاس 10 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض رقمية قياس 10.25 بوصة، مع إمكانية عرض العديد من المعلومات الخاصة بمساعدة قائد المركبة، مثل درجة حرارة ناقل الحركة و عزم الدوران، و توزيع القوة، و حزمة من وسائل التحكم و الرفاهية.

و حصلت السيارة على مقدمة انسيابية و مصابيح حادة، إلى جانب منظومة الشبكات الأمامية و التي تتوسط مقدمة السيارة، بالإضافة إلى العجلات الرياضية، مع جنوط رياضية ذات تصميم هندسي فريد، و سبويلر خلفي أنيق، و منظومة عادم رباعية الأداء، كما حصلت على عواكس اضاءة خلفية و متشعرات للحركة.

من المتوقع أن تحصل النسخة جولف  GTI على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 241 حصان، بينما تأتي النسخة R بقوة قدرها 315 حصان، و يتوقع أيضا أن يتم طرحها في أواخر هذا العام و بقيمة تبدأ من 30 ألف دولار. 

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