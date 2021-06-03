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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شيكابالا يعد جماهير الزمالك: سنقاتل لآخر لحظة للتتويج ببطولة الدوري

شيكابالا
شيكابالا

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الضغوط التي تواجه الفريق في الوقت الحالي، رغم أن الجميع يحارب من أجل التتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

 وفي ظل المنافسة الشرسة على البطولة، قال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "نتعرض لأمور كثيرة ولأننا أبناء النادي لا نتحدث عنها، نحن نادٍ مختلف نتمنى من الناس مثلما تقف مع أندية أخرى أن تقف مع الزماللك، اللي بيحصل دلوقتي ملوش علاقة بالكورة إزاي الزمالك يلعب في إسكندرية والسويس والجونة، وفي الآخر يتقال أندية تانية هي إللي لعبت واضغطت.. أنتم بتضحكوا على مين، لا جمهور الزمالك واعي وفاهم كويس».

وأوضح موجها حديثه لجماهير الزمالك: “بوعد جمهور الزمالك برغم ما يحصل معنا خارج الملعب إننا هنفضل نقاتل لآخر لحظة”.

وأكمل شيكابالا: ولاد النادي في جميع الألعاب على قلب رجل واحد، وهذا ما أثبته فريق السلة، وتتويجه ببطولة تاريخية، تلعب لأول مرة، ولا بد أن يطمئن الجمهور لما يقوم به اللاعبون ورغبتهم في تحقيق الإنجازات ورفع اسم النادي عاليا".

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