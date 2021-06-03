حريق يلتهم حافلة مدرسية.. وسائق شجاع ينقذ 15 طفلا

انتشر فيديو يظهر احتراق حافلة مدرسية وتحويلها إلى كتلة من الفحم بعد إجلاء السائق لـ 15 طفلا منها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، اشتعلت النيران في محرك حافلة مدرسية كانت تنقل 15 طفلا من المدرسة إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، في مدينة فايف الاسكتلندية.

بدأ الحريق قرابة الساعة 8:00 مساء، بداية من محرك الحافلة الخلفي، ثم انتشر ليتمكن من التهام الحافلة بالكامل، ولكن السائق الشجاع تمكن من إخلاء الـ 15 طفلا قبل أن ترتفع ألسنة اللهب.

وانتقلت قوات الأمن ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث فورا للتمكن من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار في مباني أو سيارات مجاورة.

وصرًح مجلس مدينة فايف بأن الأطفال جميعا تم نقلهم الى المستشفى وجاري التأكد من صحتهم وحالتهم النفسية، ويعتقد أنهم جميعا بخير بفضل شجاعة السائق.

"تم تنبيه أجهزة الطوارئ على الفور ، ويجري الآن تحقيق داخلي كامل لتحديد السبب الجذري للحادث، رغم التأكد من عدم وجود شبهة جنائية للحادث.