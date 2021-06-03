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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بعثة منتخب قبرص للجمباز: تنظيم مصر لكأس العالم مبهر

صدى البلد

قال رئيس بعثة قبرص «بانيوتس شيبي» للجمباز الفني رجال المشارك حالياً في كأس العالم للجمباز التي تستضيفها مصر في الفترة من 3 إلى 7 يونيو الجاري على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي إن قبرص تشارك في البطولة من خلال منافسات الرجال بأربع لاعبين على جميع الأجهزة واللاعبون هم إلياس يوريو، وسقراتس لاجوريوس، وميخاليس خاري، ونيفودس كيرياكو، وتتراوح أعمارهم بين 19 و22 وحصل المنتخب على ميداليات عالمية من قبل منها عام 2018 على 4 ميداليات عالمية في ثلاث كأس عالم مختلفين.

وأعرب «شيبي» عن سعادته بإقامة البطولة في القارة السمراء للمرة الأولى وتنظيم مصر المشرف للبطولة حيث نجحت من خلال حفل الافتتاح أن تبهر العالم من خلال لوحة فنية رائعة شاهدها الجميع داخل صالة استاد القاهرة.

وتابع رئيس بعثة قبرص في تصريحه الإعلامي ان فيروس كوفيد – 19 كان له تأثير بالغ على الرياضة في العالم بأثره مما أدى إلي تعطيل وإلغاء اكثر من بطولة خلال الفترة الماضية بل ووصل الحد إلى تجميد بعض الرياضات الامر الذي ادي الي هبوط مستوى عدد من اللاعبين خلال فترات التوقف، ونحن بشكل خاص شعرنا بحزن شديد حيث إننا هنا في القاهرة ولم نقدر نستطع عمل أي جوالات خارجية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل البطولة من قبل وزارة الصحة المصرية.


ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين  خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.

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