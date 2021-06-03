وفقا لأحكام قضائية.. البنك التجاري الدولي يؤكد إبلاغ أي عميل يحجز على حساباته

أكد البنك التجاري الدولي- مصر أنه يقوم بإبلاغ أي عميل لديه وصدر بحقه أي أحكام قضائية أو إجراءات تقضي بالحجز على حساباته.



وذكر البنك في بيان له اليوم إنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، فإن البنك ينوه بأنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك. كما يؤكد البنك إنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.



وكان الفنان محمد رمضان قد صرح بأنه تم الحجز على حساباته، قبل أن يوضح مصدر مصرفي مسئول بأن الحجز شمل فقط مبلغ 6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر والذي صدر له حكم قضائي بتعويض من الفنان محمد رمضان.