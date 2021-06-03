القشاش.. مؤرخ: حسن حسنى كان وشه حلو على أى حاجة يشارك فيها

حسن حسنى

قال المؤرخ الفنى محمد شوقي، إن الفنان الراحل حسن حسنى، كان حالة خاصة وعندما يشارك فى أى عمل كان يحقق نجاحا كبيرا، معلقًا : " كان وشه حلو على أى حاجة يشارك فيها، وكان يطلق عليه كمين الحظ، وأول لقب أطلق عليه القشاش ".

وأضاف خلال حواره ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن أول عمل لـ حسن حسنى، كان فى عام 79، وقدم أفلاما كثيرة منها البريء و سواق الأتوبيس و زوجة رجل مهم، و الكرنك".

ولفت إلى أن نجومية حسن حسنى بدأت بعد مسرحية حزمني، مع مدحت صالح و فيفي عبده و شريف منير و محمد هنيدي، وآخرين.

وأشار إلى أن مشاركته فى فيلم دماء على الأسفلت فى عام 92 كان مهما للغاية وحصل على جائزة كبيرة، وكان حسنى فى منافسة مع نجوم كبار على لقب أفضل ممثل مع " نور الشريف و أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز".

وكشف أن حسن حسنى كان سيشارك فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي، وكان سيقوم بدور الحاج إبراهيم سردينة، الذى قام به الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وكذلك الجميع لا ينسي دوره فى مسلسل أم كلثوم.

وأوضح أن حسن حسنى فنان من أفضل الفنانين المصريين، وأن تاريخ حسنى حسنى امتد لـ 60 عامًا، وحصل على جوائز كثيرة خلال مشواره الطويل والعظيم.