د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابع

مما لاشك فيه اننا فى مرحله حيويه للمشروعات القوميه التى نقوم بها ومع زياده هذا الكم الكبير من المشروعات تظهر بعض المشاكل ولكن يوجد ماهو قابل للتصحيح وما يجب الوقوف عنده لتعديل المسار.

الاستشارى مثل القاضى يجب ان تكون يداه نظيفه ولا يتبع اهواء او توجهات من الجهات التى يتعامل معها، مثلث المشروع يتكون من مالك واستشارى ومقاول فهو الوسيط الضامن لاتمام المشروع الذى يريده المالك بالميزانيه المرصوده والوقت المحدد والكفاءه المطلوبه فهو يضمن صرف اموال المالك فى المسار المظبوط وهذا لا يعنى انه يظلم المقاول والعكس صحيح فلايجب ان يتعامل مع المقاول لصرف مستحقات اكبر من اللازمه فيظلم المالك.

من الواضح لنا فى مجال الاستشارات ظهور العديد من الشركات الاستشاريه بسرعه وبدون خبره كبيره فى المجال وذلك امر طبيعى لزياده المشروعات المطروحه ولكن يجب علينا اعاده تنظيم الادوار ومعرفه مهام كل طرف فى المشروع بحياديه تامه حتى لانظلم دون وجه حق، فالحاله الاولى نجد العديد من الملاك او المطورون يستخدمون الاستشارى فى الضغط وظلم المقاول الذى يعمل بالمشروع وهذا خطا جسيم ندعوا كلا من المالك والاستشارى الحيود عنه لانه ظلم عظيم وياتى بالسلب على المالك فى المشروع سواء ان يحاول المقاول تعويض الخسائر باخذ كميات لايستحقها او ماشابه وايضا تؤثر بالسلب على الاستشارى فى سمعته التى هى رأس ماله.

اما الحاله الثانيه فهى اتفاق يتم بين المقاول والاستشارى لتمرير الاخطاء او صرف قيم اكثر من المستحقه وهذا يؤثر على كل الاطراف بما فيهم المقاول والاستشارى فهذه الموضوعات مهما تم من محاولات لإخفائها ستنكشف وتصيب الاستشارى والمقاول بالعار والسمعه السيئه مدى الحياه فحينها لن ينفع المال الذى جناه الاستشارى او المقاول ولا اضعافه لازاله هذه السمعه فهذا المال ماهو الا سراب، هذا على المستوى الدنيوى فما بالك عند السؤال امام رب العباد، افيقوا يرحمكم الله.