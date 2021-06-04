عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة هائلة .. تعرف على مواصفات النسخة الخارقة من سيارة "ريمالك نيفيرا"| صور

بقوة هائلة .. تعرف
بقوة هائلة .. تعرف على مواصفات النسخة الخارقة "ريمالك نيفيرا

تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارات على لقب الأقوى حول العالم، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو قدرات التسارع و الانطلاق، بالاضافة إلى الخصائص الميكانيكية، و اتباع اعلى وسائل التحكم، إلى جانب التصميم الداخلي و الخارجي الخاطف للانظار.

و تعد شركة ريماك الكرواتية واحدة من اقوى المنافسين في مجال السيارات الخارقة، حيث تنافس كبرى العلامات التجارية مثل فيراري و لامبورجيني و بروشه، و من ابرز اصداراتها هي النسخة ريماك سي تو صاحبة الأداء المذهل، لتتبعها ريماك نيفيرا بقدرات عالية الأداء أيضا.

تعتمد ريماك نيفيرا على 4 محركات كهربائية، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 1914 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 2360 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 412 كم في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة ريماك نيفيرا أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 1.97.

ومع هذه الأرقام الخاصة بقوة التسارع، تجعل ريماك نيفيرا تكون هي المنافس الاشرس للسيارة الخارقة بوجاتي تشيرون و التي تتميز بقوتها المعهودة و انطلاقتها المميزة، و يذكر أن ريماك نيفيرا تستمد قوتها من بطارية بسعة 120 كيلووات، تجعلها تخص مسافات تصل إلى 547 كيلو متر للشحنة الواحدة.

و سوف تقدم ريماك نيفيرا عبر 150 نسخة فقط، بينما يبدأ سعر السيارة بقيمة قدرها 2 مليون دولار و 473 ألف، أي ما يعادل 38 مليون و 331 ألف جنيه.

قوة هائلة النسخة الخارقة ريمالك نيفيرا ريمالك الأقوى حول العالم الخصائص الميكانيكية شركة ريماك الكرواتية لامبورجيني فيراري

ترشيحاتنا

لينا حاجة عايزينها.. سيد عبدالحفيظ يتغزل في موسيماني ويعلق على مباراة الترجي

وأنا بعمل المشهد حزنانة على نفسي .. تارا عماد بعد تألقها في ضد الكسر

الحكومة الاسترالية تخصص مبالغ كبيرة لتحويل كاميرات للتعرف على وجه هذا الحيوان فقط

أذكار يوم الجمعة تفرج الكرب وتزيل الهم .. رددها بعد الفجر وقبل الغروب

أمريكا تدرج اليمن ضمن خطتها لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح كورونا

"قدر من الخجل والحياء"| مصطفى بكري يوجه رسالة قاسية لـ محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

"قدر من الخجل والحياء"| مصطفى بكري يوجه رسالة قاسية لـ محمد رمضان

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

أسماء كبيرة متورطة.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل لغز كنز شقة الزمالك.. فيديو

اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ