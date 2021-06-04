بقوة هائلة .. تعرف على مواصفات النسخة الخارقة من سيارة "ريمالك نيفيرا"| صور

تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارات على لقب الأقوى حول العالم، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو قدرات التسارع و الانطلاق، بالاضافة إلى الخصائص الميكانيكية، و اتباع اعلى وسائل التحكم، إلى جانب التصميم الداخلي و الخارجي الخاطف للانظار.

و تعد شركة ريماك الكرواتية واحدة من اقوى المنافسين في مجال السيارات الخارقة، حيث تنافس كبرى العلامات التجارية مثل فيراري و لامبورجيني و بروشه، و من ابرز اصداراتها هي النسخة ريماك سي تو صاحبة الأداء المذهل، لتتبعها ريماك نيفيرا بقدرات عالية الأداء أيضا.

تعتمد ريماك نيفيرا على 4 محركات كهربائية، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 1914 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 2360 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 412 كم في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة ريماك نيفيرا أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 1.97.

ومع هذه الأرقام الخاصة بقوة التسارع، تجعل ريماك نيفيرا تكون هي المنافس الاشرس للسيارة الخارقة بوجاتي تشيرون و التي تتميز بقوتها المعهودة و انطلاقتها المميزة، و يذكر أن ريماك نيفيرا تستمد قوتها من بطارية بسعة 120 كيلووات، تجعلها تخص مسافات تصل إلى 547 كيلو متر للشحنة الواحدة.

و سوف تقدم ريماك نيفيرا عبر 150 نسخة فقط، بينما يبدأ سعر السيارة بقيمة قدرها 2 مليون دولار و 473 ألف، أي ما يعادل 38 مليون و 331 ألف جنيه.