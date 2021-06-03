مذبحة أبو حزام.. أبرز حوادث الثأر الدامية في صعيد مصر

استيقظت مصر بالأمس على حادث مأساوى ، صدم الجميع في محافظة قنا ، مذبحة دامية بمعنى الكلمة وقعت في قرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي والسبب “الأخذ بالثأر”.

بشاعة المذبحة وعدم تفريق مرتكبيها بين طفل صغير أو شاب يافع، أو حتي بين رجل و إمرأة، كلها أسباب تجعلها يطلق عليها مجزرة فخلال دقائق فقد ١٠ أشخاص حياتهم و العدد قابل للزيادة لخطورة الوضع الطبي لبعض المصابين.

الثأر مصطلح عربي قديم وعادة اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع البشري وهي عادة موروثة ظلت في صعيد مصر حتى وقتنا هذا.

حمل السلاح عادة صعيدية في أغلب محافظات الوجة القبلي ، و الأهالي يعلمون أولادهم استخدام السلاح وذلك حتى ينشأوا على ضرب النار في لقته تدل على القوة من وجهة نظرهم.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز حوادث الثأر الدامية التي شهدها صعيد مصر :

مجزرة أبوحزام بقنا

تفاصيل المجزرة أو المذبحة كما يطلق عليها الأهالي، بدأت بخلاف عادي بين شخصين من عائلتي" العوامر و السعدية" لاختلافهم على ماكينة ري، تطورت بمشاجرة بالأسلحة النارية، انتهت بمقتل سامي عبدالشكور" عائلة السعدية"، و رفضت عائلة العوامر تسليم جثة القتيل لذويه، ما دفع عائلة "السعدية" لقطع الطريق على سيارة ميكروباص عائدة من مدينة نجع حمادي، اعتقاداً منهم بأن ركابها من عائلة العوامر، و أطلقوا وابل من الأعيرة النارية علي السيارة ومن فيها، ما أدي لمقتل ١٠ و إصابة ٧ حتي الآن.

وبعد الإنتهاء من المذبحة الدموية، تبين أن الضحايا من ٥ عائلات مختلفة، و ليسوا من أبناء العائلة المطلوبة كما اعتقد منفذوا الجريمة، ليزداد الأمر تعقيداً و تدخل عائلات أخري تفاصيل الخصومة الثأرية.

17 قتيلاً بسبب "كارت شحن"

أسباب الخصومات الثأرية غالبا ما تكون لاقيمة لها وسرعان ما تتفاقم، ومن أغربها خصومة في قرية "كوم هتيم" في محافظة قنا، سقط فيها 17 قتيلاً من عائلتي "الطوايل" و"الغنايم" بسبب خلاف على "كارت شحن" هاتف محمول، ولا تزال الخصومة قائمة.

الرصاص داخل مسجد

وشهد شهر فبراير عام 2020 إطلاق مسلحين وابلاً من الرصاص داخل مسجد في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، أثناء صلاة الجمعة، في محاولة للثأر من أحد المصلين، وهو انتهاك واضح لحرمة بيوت الله.



مذبحة أسوان

تعد مذبحة أسوان الأخيرة التي راح ضحيتها نحو 25 شخصا أبرز حوادث الثأر بالمنطقة.



مذبحة أسوان هي مذبحة ثأرية بين قبيلتي الهلايلة والدابودية بأسوان وقعت في إبريل 2014 وأسفرت عن مقتل 26 شخص، وتجددت الإشتباكات مرة أخرى في يونيو 2014 وأسفرت عن مقتل شخصين.

كارثة الحجيرات

منذ أعوام قليلة شهدت قرية الحجيرات بقنا حادث مروع راح ضحيته 7 قتلى، كما وقعت حادثة شنيعة قبلها أكثر عنفا راح ضحيتها نفس العدد تقريبا من القتلى، في أحداث نجع حمادي الشهيرة.

مذبحة سوهاج

عام 2002 منذ 19 عاما شهدت سوهاج مذبحة مروعة راح ضحيتها 23 شخصا من عائلة واحدة في قرية بيت علام بعد ترصد أبناء إحدى العائلات لهم وقت ذهابهم لحضور محاكمة أحد أبنائهم في قضية ثأر.



كارثة قوص

وكانت الكارثة الأسوأ في مدينة قوص بمحافظة قنا حينما ارتدى 6 أشخاص من إحدى العائلات ملابس النساء ونزلوا إلى السوق في وسط النهار وأخفوا البنادق الآلية في ملابسهم وقتلوا 13 شخصا من عائلة واحدة.



تربص أمام المسجد

شهدت محافظة المنيا في عام l995 حادثة دامية أخرى، حيث تربصت إحدى العائلات لأخرى أثناء خروجهم من صلاة الجمعه، ودارت معر كة بالأسلحة الآلية والسكاكين سقط خلالها 24 قتيلا من الجانبين والعديد من المصابين.





