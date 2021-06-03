نائبة: التعليم شهد تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسي

قالت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن التعليم العام والعالى والفنى شهد تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسى.

وأشارت عصفور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعى كان لا بد من مواكبة التطورات، بحيث يعتمد الطالب قبل الجامعى على الفهم أكثر من التلقين، بحيث لا يكون لدينا طالب حافظ، مؤكدا أن تطوير المناهج يواكب التغيير، هذا بالإضافة إلى اعتمادنا على التكنولوجيا.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن الرئيس السيسي كان يريد أن تكون مصر فى تصنيف عالمى بالنسبة للتعليم، حتى نجد أبناءنا فى سوق العمل، مشيرا إلى أننا أصبح لدينا مدارس بأشكال مختلفة، يستطيع أن يختار الطالب منها ما يشاء.

وتابعت: سوق العمل فى التعليم الفنى يحتاج إلى عمالة فنية، وبالتالى كان لا بد من تطوير التعليم الفنى، حيث أننا بدأنا تطوير مناهج التعليم الفنى وربطه بالصناعة، كما أننا أصبح لدينا مدرسة داخل مصنع، بحيث يستطيع الطالب أن يدرس ويتدرب.

واختتمت: التعليم الجامعى اهتم بالتكنولوجيا وتطوير المناهج، فى ظل وجود الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وتشهد مصر، اليوم الخميس ، ذكرى مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبداية تاريخ جديد في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم ٨ يونيو ٢٠١٤ أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات.