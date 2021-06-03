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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فعاليات معرض الكتاب بدون جمهور.. وتأجيل شخصية العام وضيف الشرف

اجتماع اللجنة
اجتماع اللجنة

اجتمعت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 لسنة 2021 المقرر إقامته تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. 

 

حضر الاجتماع د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ود. أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة ، ود. شوكت المصري ، ود. محمد عفيفي صبرى فواز ، وناصر عبدالمنعم، ومحمد حفظى، ومحمد صلاح العزب. 


وقامت اللجنة بمناقشة برنامج الفعاليات الثقافية والفنية بالمعرض طبقا للمستجدات، وبعد عرض ما وصلت إليه اللجنة الإدارية العليا من ترتيبات وإجراءات انتهت اللجنة إلى ما يلي:


تأجيل شخصية المعرض وضيف الشرف ومحور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" إلى الدورة التالية للمعرض (دورة 2022). 


اعتماد شعار جديد للدورة الـ 52 وهو "في القراءة حياة".


إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب.


مناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها. 

 
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن تعاود اللجنة اجتماعها في وقتٍ لاحق لاستكمال الترتيبات الخاصة بالأنشطة الثقافية والفنية التي تم اقتراحها.

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي 30 يونيو كتاب ثقافة فعاليات الهيئة المصرية العامة للكتاب

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