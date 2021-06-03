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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. الحضري يرقص على أغاني رامي صبري في خطوبة ابنته شدوى

عصام الحضري
عصام الحضري

احتفل عصام الحضري مدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا بخطوبة ابنته شدوى، اليوم الخميس، في حفل بأحد فنادق التجمع الخامس بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والعامة.

شهد الحفل فقرات متنوعة وغناء للمطرب رامي صبري، وحرص الحضري على مشاركة ابنته الرقص احتفالا بها .

وكان “السد العالي” تولى منصب تدريب حراس سيراميكا كيلوباترا في أول تجربة تدريبية له بعد مشوار طويل وتاريخ مشرف مع العديد من الفرق ومنتخب مصر. 

وعلق الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق على تعيينه مدريا لحراس مرمي سيراميكا كليوباترا. 

وكتب عصام الحضري عبر حسابة بإنستجرام : “‬‏‪الحمد لله اولى خطواتي في مجال التدريب بانضمامي للجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أسأل الله التوفيق بقيادة المدير الفني الكابتن ضياء السيد وباقي أعضاء الجهاز وكل الشكر للمشرف العام على الكرة كابتن طارق أبو العينين لمجهوداته ”.

 

عصام الحضري سيراميكا كيلوباترا الكابتن عصام الحضري ضياء السيد

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