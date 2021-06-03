مصر أكبر دولة إفريقية جذبًا للاستثمارات الاقتصادية والثانية عربيًا

قال محمد شادى الباحث الاقتصادى، إن التقدم الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا لم يكن يتوقعه أحد إطلاقا، مضيفا: "كنا نتوقع أن نكون داخل دوامات اقتصادية من الأقل للأقل حتى الإنهيار.



وأضاف"محمد شادي" خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: أن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالاقتصاد المصري كانت من أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصري بالرغم من كل التوقعات والأزمات التي حدثت.



وأكد على أن قرار تحرير سعر الصرف كان من أهم أسباب التي ساهمت في تحقيق التقدم الاقتصادي المصري.



وأوضح أن الرئيس السيسي قدم للمواطنين دعم مادي وأيضا دعم سلعي من أجل الحفاظ على المواطنين من الأمراض والتدهور في ظل انتشار الاوبئة، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي هو السبب الوحيد للتقدم الاقتصادي الذي نشهده.



وأشار إلى أن مصر تعد أكبر دولة أفريقية جاذبة للاستثمارات الخارجية والأجنبية للمرة الثالثة على التولي، كما أنها ثاني دولة عربية جاذبة للاستشمارات بعد دولة الإمارات.

