تعرف على موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين مانشستر وليستر سيتي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية، بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.

وتلعب المباراة ستكون يوم 7 أغسطس المقبل، في افتتاح موسم 2021/2022 المقبل، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

وفاز مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية آخر مرة في 2019 على حساب ليفربول بركلات الترجيح.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي البريميرليج اليوم الخميس أن موسم الدوري الانجليزي الممتاز المقبل 2021/22 ، سيبدأ يوم 14 أغسطس على أن ينتهي في 22 مايو.