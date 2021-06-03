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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خرج من بحيرة في حالة إغماء.. وفاة طفل بعد معاناة 4 أيام في المستشفى

بحيرة
بحيرة

تسابقت خدمات الطوارئ إلى محمية سوانويك ليكس الطبيعية في هامبشاير البريطانية، في حوالي الساعة 8:20 مساءً يوم الأحد لتسحب طفلاً غاص في الماء، لكنه توفي للأسف في المستشفى اليوم الخميس.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، توفي طفل يبلغ من العمر عامين فقط، بعد انتشاله من بحيرة في حالة إغماء، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي كانت أسرته تقضيها.

 

وتسابقت خدمات الطوارئ إلى شاطئ محمية سوانويك ليكس الطبيعية في محاولة لإنقاذ الطفل، الذي تم نقله الى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، لكنه توفي في المستشفى بعد أربعة أيام من المعاناة.

 

"وقال المحقق المحقق مات جيلولي، الذي يقود التحقيق، في بيان: نحن نحقق في الظروف المحيطة بكيفية دخول الصبي إلى الماء، ويود الضباط أن يسمعوا من أي شخص كان في هذه المنطقة بين الساعة 7.45 مساءً و 8.30 مساءً."

 

وأضاف “هذه حالة حزينة للغاية، وقلوبنا مع أسرة الطفل في هذا الوقت”.

خدمات الطوارئ هامبشاير طفل بحيرة محمية سوانويك ليكس مات جيلولي

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