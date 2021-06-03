لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 14 منطقة رئيسية بالجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب لمدة ١٢ ساعة تبدأ فى الساعة ٨ مساء غد الجمعة الموافق ٢٠٢١/٦/٤ وتنتهى الساعة ٨ صباح السبت ٢٠٢١/٦/٥ عن عدة مناطق.

وأكدت الشركة أن ذلك فى إطار تنفيذ الهيئة القومية لمترو الأنفاق لأعمال محطة مترو أنفاق "القومية" ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتحويل خط صرف صحى قطر ١٢٠٠ مم.



وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( المسابك، عزبة المفتى، مدينة السادات، أرض الحداد، شارع الإعتماد، من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل، العروبة ومتفرعاتها، إمتداد المعهد الدينى، إمتداد سيدى عبدالعزيز، مابين العروبة والدائرى " نزلة القومية " ، مسجد الخولى، داير الناحية، متولى الشعراوى، شارع القومية العربية).



أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتخزين ما يكفى احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( ١٢٥ ) .