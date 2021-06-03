الصحة: لم نحسم التخطيط لإعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا..فيديو

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة خلال جائحة كورونا، مضيفة:" هناك دعم لـ مجال الأبحاث في وزارة الصحة من القيادة السياسية".

وأضافت نهى عاصم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" الدولة المصرية شاركت من البداية في الأبحاث الإكلينيكية الخاصة باللقاحات وشاركت في التجارب الإكلينيكية للقاح سينوفارم ".

وتابعت نهى عاصم :" اعتماد منظمة الصحة العالمية لـ لقاح سينوفاك الصيني سيدعم تصنيع وإنتاج لقاح سينوفاك في مصر وسيكون هناك ثقة دولية في هذا اللقاح ".

وأكملت نهى عاصم :" تم استيراد أول شحنة من المواد الخام من لقاح سينوفاك وفي نهاية الشهر الحالي سينتج أول جرعة من اللقاحات وسوف تخضع لتحاليل من هيئة الدواء المصرية وبنهاية العام الجاري سيتم إنتاج ملايين الجرعات من سينوفاك".

ولفتت نهى عاصم :" لم يحسم الأمر في التخطيط لإعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا والأولوية الحالية انتشار وتوسعة دائرة الحصول على لقاح كورونا".