الإعلامي سعيد الزكيبا يصدر روايته الأولى "حب لا يموت"

صدر حديثا للكاتب والإعلامي سعيد الزكيبا، رواية «حب لا يموت» عن دار الراية للنشر والتوزيع، للمشاركة بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52 المقرر إقامتها في نهاية يونيه المقبل، بمشاركة كافة دور النشر المصرية، والعربية.

الرواية تدور في إطار رومانسي، بين شاب وفتاة، تقابلا صدفه في مدينة أوروبية، وشاء القدر أن يجمع بينهم في قصة حب، تحاكى بها الأصدقاء، إلا أنها لم تكتمل بسبب وفاة الحبيبة.

وظل بطل الرواية معلقًا بحبها، ورافضًا لموتها، ظنًا منه أنها سيلتقى بها بعد عودتها من سفر طويلة لعدة سنوات.

كما رفض بطل الرواية كل المحاولات لخروجه من تلك الأزمة التي كادت أن تنهي حياته، حيث سعى أصدقاءه لإقامة علاقة بينه وبين فتاة أخرى، إلا أنه كان دائما يصد ذلك، تخليدًا لحبه الأول والأخير.

الرواية تعد العمل الأول للكاتب، التي انتهى من كتابتها في عام كامل، للمشاركة بها معرض القاهرة الدولي للكتاب.