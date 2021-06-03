محمد موسى: وزير قطاع الأعمال حقق نجاحات كبيرة منذ تولى المسئولية

قال الإعلامي محمد موسى، إنه منذ تولي الوزير هشام توفيق، مسئولية وزارة قطاع الأعمال، وقد حققت الوزارة نجاحات كبيرة، وأنقذت قطاع الأعمال من خسائر كثيرة كان يتكبدها شركات قطاع الأعمال.

وأشاد محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، باختيارات وزير قطاع الأعمال الذي أعاد لقطاع الأعمال الحياة بشكل عام من خلال تطوير العنصر البشري والأداء ومستلزمات الإنتاج.



وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمدة 3 سنوات.

وتضمن القرار تكليف الدكتور سعد مجاهد الراجحي، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وتكليف المهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي، للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور وائل محمود يوسف، للقيام بأعمال عضو منتدب مالي.

كما تضمن القرار، تكليف عدد من الأشخاص للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين: المستشار محمود فوزي عبد الباري، والدكتور جمال محمد مجاهد، ونيفين علي صبور، وحسام محمد عبد العزيز، والمهندس خالد منير الفقي ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثل وزارة المالية.