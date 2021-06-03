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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتوجيهات السيسي .. الأطقم الهندسية المصرية تدخل غزة غدا لبدء الإعمار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تبدأ الأطقم الهندسية المصرية وكافة المعدات الخاصة بإعمار غزة في الدخول للقطاع عبر معبر رفح البري غداً للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بقطاع غزة لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.

ووصلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.

وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.


وتأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

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