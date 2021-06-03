عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية الإماراتي والمبعوث الأمريكي

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الخميس، جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي.

txt

الخارجية الأمريكية: منطقة القرن الأفريقي تمر بمنعطف خطير

txt

الرئيس يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي.. السيسي: المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نقبل الإضرار بمصالحنا المائية

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

و رحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفري فيلتمان مؤكدا حرص الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

ويجري المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الافريقي زيارة إلى السعودية والإمارات وقطر وكينيا. 

وزير الخارجية الإماراتي الولايات المتحدة الامريكية القرن الأفريقي المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي سد النهضة

موضوعات متعلقة

جاءوا القاهرة في النهاية.. كيف حول السيسي خصوم مصر إلى أصدقاء.. قطر وتركيا تطويان فصل الخلاف.. حكومة جديدة أكثر اعتدالا في ليبيا.. وبايدن يعيد النظر في سياسات أوباما

قتيلان و14 مصابا.. الأمن العراقي يكشف تفاصيل انفجار الكاظمية في بغداد

قرار فرنسي عاجل بشأن العمليات العسكرية في مالي

وزير الري الإثيوبي: ليس لدينا نية لإلحاق الأذى بمصر والسودان

البيت الأبيض يعلن حجم الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى مبادرة كوفاكس

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

هبوط اضطراري لطائرة فرنسية بسبب بلاغ عن قنبلة

إدارة بايدن تطالب بتقديم مساعدات إلى إسرائيل بقيمة مليار و200 مليون دولار

ترشيحاتنا

بلمسات فنية أنيقة .. مانسوري تضع بصمتها على لامبورجيني أوروس| صور

لأ اقعدي هنا.. لقاء الخميسي تتعرض لموقف محرج على الهواء| شاهد

مذبحة أبو حزام.. أبرز حوادث الثأر الدامية في صعيد مصر

عدلي القيعي لنادي الزمالك: اتكلم عن نفسك لو مضغوط وسيب الأهلي في بطولاته

كان جد ولا صوت.. نيللي كريم تكشف حقيقة ضربها بـ"القلم"في ضد الكسر

الصحة: لم نحسم التخطيط لإعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

نداء عاجل من الداخلية الكويتية بشأن فيروس كورونا

سبع سنوات من الانتصارات.. المرأة المصرية في عيون السيسي

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

عروس تدخل غرفة العناية المركزة في أول أيام شهر العسل.. تفاصيل

7 سنوات في حكم الرئيس السيسي..أقسام الشرطة في ثوب جديد يليق بالمواطنين

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ