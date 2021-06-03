وزير الخارجية الإماراتي يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الخميس، جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

و رحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفري فيلتمان مؤكدا حرص الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

ويجري المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الافريقي زيارة إلى السعودية والإمارات وقطر وكينيا.