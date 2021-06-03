ختام تعاملات الأسبوع للبورصة المصرية وتراجع رأس المال السوقي..فيديو

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تباين المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقي إلى مستوى 648.553 مليار جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد تراجع مؤشر «EGX 30» بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10055 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «EGX 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2330 نقطة، واستقرمؤشر «EGX 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0 % ليصل إلى مستوى 3251 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1220 نقطة.

وإضافة رمسيس صعد مؤشر «EGX 50» بنسبة 0.09 % ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 30 محدد الأوزان» بنسبة0.54% ليصل إلى مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر «EGX 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3910 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين للشراء بصافي 15.92 مليون جنيه و27.7 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي 43.66 مليون جنيه.

وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه، من خلال 594.37 مليون سهم، عبر 55.39 ألف صفقة.