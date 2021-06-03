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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

صدى البلد

نشرت فاطمة الشاذلي منظمة حفل خطوبة شدوي الحضري  ابنة  حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عصام الحضري صور للعروسة اثناء تجهيزتها في جلسة المكياج 

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ويقام  الحفل الآن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ،ظهرت العروس، شدوى،  وهي بغرفتها تستعد للخطوبة بإطلالة  مميزة ترتدي روب ابيض وبلوزة اوف شولدر قبل ان تظهر بفستان الخطوبة مع شقيقتها شاهندا، ووالدتها صابرين، وهي تضع المكياج.

كما اعتمدت شدوي علي تاج لامع  مع الروب الابيض في تحضيرتها للزفاف ،  ثم استبدلت الروب الابيض ببلوزة أوف شولدر بيضاء.

وحرص «الحضري» على التقاط الصور التذكارية مع ابنته قبل تسليمها لخطيبها، من داخل غرفتها بالفندق، قبل الانتقال للقاعة. 

شدوي الحضري الحضري شدوي العروس فستان

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