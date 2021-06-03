كان جد ولا صوت.. نيللي كريم تكشف حقيقة ضربها بـ"القلم"في ضد الكسر

ضد الكسر

كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل مهمة عن أصعب مشهد لها فى مسلسل ضد الكسر، وقالت مشهد الضرب من الفنان محمد فراج، وأكدت أن المشهد كانت متفقا عليه.



وأضافت خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، أن ضرب القلم كان صوتا فقط، ولم يكن ضربا “بجد”.



ولفتت أنها قامت بالتمثيل مع محمد فراج فى أعمال كثيرة من قبل، وأكدت أنها تحب الأكشن فى الأعمال.



وفى نفس السياق قال محمد فراج، إن نيللى كريم قامت بالهجوم عليه حقيقة بعد هذه اللقطة المؤثرة.

وخصص برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى حلقة اليوم للحديث مع أبطال مسلسل "ضد الكسر".



وظهر فى برومو بدء الحلقة كل من “نيللى كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسى، وتارا عماد، وحمزة العيلى، وسينتيا خليفة، والمؤلف عمرو الدالى، والمخرج أحمد خالد”.

مسلسل "ضد الكسر" تم عرضه في شهر رمضان 2021، من تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم.





