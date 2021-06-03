محافظ أسيوط: الإنجازات المنفذة في مصر تحتاج إلى شهور لاستعراضها

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الإنجازات التي حدثت في جميع محافظات مصر خلال السنوات الماضية، تحتاج إلى أسابيع وشهور لاستعراضها، وتوضيح ما تم فيها بالتفصيل.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الإنجازات الكبيرة التي حدثت في مصر تشمل المبادرات الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بتطوير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في الريف المصري والقرى بشكل عام.



وتابع محافظ أسيوط، أن تطوير القاهرة القديمة الفاطمية وتطوير المباني الأثرية والتاريخية والاهتمام بها، وغير ذلك، يعد من الإنجازات الكبيرة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسي.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد ترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يونيو، والتي تم خلالها الموافقة على تنفيذ مشروعات وأنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من البنك الدولي، لاستهداف تطوير الريف المصري، والنهوض بمشروعات البنية التحتية والمرافق بالمحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



