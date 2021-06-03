صاحب "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال": قائمة المنقولات تؤدي إلي الفتن

قال ناصر عبد اللطيف صاحب قائمة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال"، إنه يري أن " القايمة" من الممكن أن تؤدي إلي نوع من الفتن والضغائن بين الطرفين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" أنا أعترض علي القائمة شكلا وموضوعا وأري ان لها سلبيات".

وأشار إلي أنه اتخذ على نفسه عهدًا بعدم كتابة قائمة المنقولات الخاصة بزواج بناته بشكل نهائي، لافتا إلى أن أهل العريس لم يتوقعوا حدوث الأمر.

وأوضح أنه يحتسب عمله عند الله ويأمل أن يغير شيئًا للأفضل، معقبا:"هي أقوى قايمة وأقوى حاجة ممكن مصر تشوفها، أنا بناتي غاليين عليا واللي يدخل بيتنا عينيا ليه".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لقائمة كتب عليها: «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال. اتق الله في كريمتنا»، بكثير من الإشادة لموقف الأب الذي تغاضى عن التقاليد الشائعة في المجتمع.

