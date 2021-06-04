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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تستعرض قوتها داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية| فيديو

BMW تستعرض قوتها
BMW تستعرض قوتها داخل حلبة نوربورغرينج الاختبارية| فيديو

ظهرت النسخة BMW CS5 داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية، وهي تستعرض قوتها الخاصة بقدرات التسارع و الانطلاق، إلى جانب تحديات الطريق خاصة أثناء خوض المنحدرات، و اختبار أنظمة الفرامل، و تعد BMW CS5 واحدة من اقوى اصدارات الصانع الألماني المخضرم، و التي تقدم بالعديد من المواصفات الفنية والتجهيزات.

تعتمد السيارة  BMW CS5 على محرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، بسعة 4400 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 627 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 306 كيلومتر/ساعة.

 

و استطاعت BMW CS5 أن تتألق في مجريات هذا الاختبار، حيث قطعت المسافة المحددة خلال 7 دقائق و 32.79 ثانية، و بهذا الرقم تتفوق على قرينتها بي ام دابليو كومبتيشن و التي اجتازت نفس المسافة خلال مدة زمنية قدره 7 دقائق أيضا و لكن بفارق زمني اكبر و بنسبة قدرها 35.90 ثانية.

تعتمد BMW CS5 على منظومة الدفع الكلي للعجلات، و تضم من الخارج منظومة للشبكات الأمامية و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب مصابيح أمامية حادة، و عجلات بيريلي يبلغ قياسها R20 275/35  في الناحية الأمامية، إلى جانب عجلات خلفية R20 285/35، مع جنوط معدنية ذات طابع رياضي يبلغ قياسها 20 بوصة، و منظومة عادم رباعية الأداء.

BMW حلبة نوربورغرينج الاختبارية BMW CS5 حلبة نوربورغرينج الاختبارية بي ام دابليو بي ام دابليو كومبتيشن

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