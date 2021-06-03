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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاكر: دعم الرئيس السيسي له دور كبير في الإنجازات المنفذة بقطاع الكهرباء

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الكهرباء باعتبارها قضية أمن قومي، كان له دور كبير في الإنجازات التي تحققت في ذلك القطاع، سواء مجالات الإنتاج ونقل وتوليد الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا أن حكمة الرئيس السيسي كانت لها دور كبير في عقد أفصل الاتفاقات مع شركات الكهرباء العالمية وأهمها (سيمنس).


جاءت تصريحات شاكر خلال مشاركته اليوم /الخميس/ في لقاء حواري حول ملف الطاقة في مصر وتأثيرها على اقتصاديات العالم مع شباب منحة ناصر الدولية للقيادة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة 100 قيادة شبابية من 50 دولة على مستوي القارات الثلاث (أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية).


وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تمت مواجهة جميع التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء وتطوير المنظومة بالكامل، مستعرضا القدرات الكهربائية المضافة خلال الفترة من نهاية 2014 حتى 2020 ورفع كفاءه وتحديث شبكه توزيع الطاقة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية. 


ولفت إلى أنه جرى استثمار أكثر من 36 مليار جنيه في ثلاث سنوات؛ لإنشاء شبكات لتوزيع الكهرباء، بالإضافة لتوفير 600 مليار جنيه لمبادرة الرئيس السيسي (حياه كريمة)، 
وأكد وزير الكهرباء تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث جرى إنجاز 3640 كيلو مترا في 5 سنوات وإضافتها للشبكة قوميه، مشددا على أنه لا توجد لدينا أزمات في مجال الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى التيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء. 


ولفت الوزير إلى الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منظومة قراءة العدادات من خلال قراءه العداد الإلكتروني مبينا ان الوزارة لديها 36 مليون عداد ويجرى تحويلها إلى عدادات مسبقة الدفع، لافتا إلى خطة الوزارة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة في إطار استراتيجية 2035.

وأعرب الوزير عن استعداد مصر للتعاون مع أفريقيا من خلال الربط الحالي مع دول الجوار ليبيا والأردن والسودان، وأيضا العراق، كما هناك مشروع الربط البحري مع السعودية وأيضا مع قبرص واليونان لتحقيق الربط بين قارات آسيا أفريقيا وأوروبا، معلنا أنه تم إنشاء قسم على موقع الوزارة للتواصل مع شباب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ تلبية لمطلب المشاركين بمنحة ناصر لإعداد قيادات دولية.

وزير الكهرباء الكهرباء الدكتور محمد شاكر السيسي الطاقة

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