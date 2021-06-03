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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في عهد السيسي.. برلمانية: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في تمكين المرأة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجهت رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الإنسان في المجلس، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على  ما قدمه لمصر وعلى ما فعله للدولة المصرية من نقلة حضارية، قائلة "الرئيس السيسي مهموم بقضايا شعبه".

وقالت رشا إسحاق في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس السيسي تبنى ملف تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابعت رشا اسحاق: "مصر قطعت شوطا كبيرا في تمكين المرأة المصرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرها الرئيس السيسي كـ خارطة طريق".

وأكملت رشا اسحاق: "الرئيس السيسي أعلن عام 2017 عام المرأة المصرية بما يؤكد تقدير القيادة السياسية واحترامها لدور المرأة المصرية البارز"، مضيفة: "مصر حققت طفرة غير مسبوقة في دعم وتمكين المرأة المصرية والمساواة بين الجنسين بفضل الإرادة  السياسية الداعمة للمرأة".

ولفتت رشا اسحاق إلى "وصول المرأة المصرية  لمنصات القضاء وتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة علامة فارقة في تاريخ المرأة".


 

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