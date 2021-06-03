خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 24591.

ورصدت الصحة السورية تعافي 6 حالات من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 21620.

كما سجلت الصحة السورية وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1782 حالة.



وكانت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أعلنت أن جزءاً من لقاح سينوفارم الصيني، الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق، تم تخصيصه للمناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، مشيرةً إلى أن "منظمة الصحة العالمية ستشرف على عملية توزيع اللقاح في مناطقنا".

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، إن "اللقاح الصيني وصل إلى سوريا منذ يوم الأربعاء الماضي، بإجمالي 203 آلاف جرعة لقاح بحسب منظمة الصحة العالمية".

وأوضح مصطفى أن هذه الكمية قليلة جداً حسب متطلبات الوضع في سوريا، فقد كان متوقعاً دخول 900 ألف جرعة لقاح إليها.



وبشأن حصة مناطق شمال وشرق سوريا من اللقاح قال مصطفى: "من بين 203 آلاف جرعة لقاح أرسلتها الصين إلى سوريا، 10٪ منها فقط سترسل إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

ووفق الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا فإن العدد الذي سيصل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية هو "23 ألف جرعة لقاح فقط، وهو أيضاً عدد قليل جداً".

وفي السياق نوه إلى أن "حصتنا من اللقاح ستدخل إلى مناطق شمال وشرق سوريا بإشراف منظمة الصحة العالمية، وليست الحكومة السورية".