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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي لنادي الزمالك: اتكلم عن نفسك لو مضغوط وسيب الأهلي في بطولاته

عدلي - القيعي
عدلي - القيعي

كشف عدلي القيعي مستشار إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، عن رأيه في جملة الزمالك مضغوط والأهلي يخوض مبارياته في راحة كبيرة.

وقال القيعي خلال تصريحاته في برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية الأهلي، إن الجميع خلال الأيام الماضية يقول أن الزمالك مضغوط، والأهلي يتم تفصيل جدول لمبارياته، وهذا لا يحدث نهائياََ.

وأكمل: لاعبو الأهلي في فترة التوقف لا يسافرون للاستجمام، ولكن جميع توقفات الدوري أو التأجيلات يخوض الأهلي مباريات في بطولات هامة يمثل خلالها مصر.

وأضاف القيعي: الأهلي أكثر المضغوطين وليس الزمالك، مباريات متتالية في الدورس والكأس والسوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا نأمل أن يمر منها اللاعبين بسلام.

وتابع: الأهلي يستعد للترجي ومن بعده إذا تغلب عليه سيواجه فريق قوي في النهائي، واذا فاز سيعود لخوض مباريات الدوري، وهذا سيضع الجميع في ضغط بسبب ال ٦ مباريات المؤجلة والفارق الذي اتسع بين الأهلي والزمالك في مقدمة الدوري.

واختتم: ياريت الزمالك يتكلم عن نفسه ويسيب الأهلي في بطولاته، ياريت الأهلي يلعب الدوري في الراحة اللي الزمالك فيها. 

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