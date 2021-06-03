رسالة دعم من أمير عبد الحميد لـ أفشة

وجه أمير عبد الحميد حارس مرمي النادي الأهلي السابق، الدعم لـ محمد مجدي افشه لاعب النادي الأهلي بعد تعرضة لإصابة في كاحل القدم.



ونشر أمير عبد الحميد عبر حسابه بموقع انستجرام صورة له مع أفشة وعلق عليها قائلا: "ألف سلامة يا حبيبي".

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، معاناته من كدمة شديدة في كاحل القدم، تحتاج من أسبوعين لـ 3 أسابيع، للتعافي منها، وهو ما يزيد الغموض حول موقفه من موقعة الترجي.

وتعرض محمد مجدي أفشة لإصابة قوية في كاحل القدم، خلال مواجهة نهضة بركان، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي بالفوز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.