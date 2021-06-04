كنت في بيتنا .. لقاء الخميسي ترد على سؤال هام لـ منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، سبب اختفائها عن التلفزيون خلال الفترة الماضية وقالت : " كنت فى بيتنا ".

وأضافت خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، أنها سعيدة بالعود في رمضان 2021، وذلك بمسلسل ضد الكسر، مع نجوم كبار مثل نيللي كريم و محمد فراج.



ولفتت إلى أنها دورها في المسلسل كان يعبر عن شخصية حقيقية في المجتمع، واكد أن شخصيتها في المسلسل كانت شخصية مريضة، ولكن موجودة في المجتمع.



وأشارت إلى أنها لم تري دورها في المسلسل سيدة شريرة، وقالت: " لو في واحدة بعتت رسائل لـ زوجها محمد عبد المنصف في الحقيقة وقامت بنفس دورها في المسلسل فأنها تعتبر هذه الشخصية مريضة".



وكشفت أن زوجها عبد المنصف يتلقى رسائل من شخصيات مثل دورها في مسلسل ضد الكسر، معلقة : " معرفش حاجة عن الرسائل دي".

