تعرف على آخر أوفر برايس لـ فيات تيبو فيس ليفت 2021 في مصر | صور

ارتفعت القيمة السعرية لبعض من اصدارات النسخة فيات تيبو، و التي شملت طرازات السيدان الأوتوماتيك فقط، و بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه، فيما استقرت أسعار كلا من اسعار النسخة السيدان والتي تعتمد على ناقل حركة اليدوي، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك.

تعتمد فيات تيبو على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة "مانيوال" مكون من 6 سرعات.

كما دعمت بمحرك اخر من 4 اسطوانات أيضا، بقوة 110 حصان، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات، و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال 11.2 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كم.

و تضم السيارة فيات تيبو موديل 2021 العديد من مواصفات الأمن و السلامة و التي تشمل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج متابعة ضغط الاطارات، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و مثبت سرعة و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.

و يبلغ سعر السيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى مانيوال موديل PACK1 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 198 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل PACK2 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 213 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PACK1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 267.900 جنيه بدلًا من 262.900 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك POP هاتشباك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 284.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PACK2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 309.900 بدلًا من 304.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك هاتشباك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 330.000 جنيه.