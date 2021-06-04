عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على آخر أوفر برايس لـ فيات تيبو فيس ليفت 2021 في مصر | صور

تعرف على اخر اوفر
تعرف على اخر اوفر برايس لـ فيات تيبو فيس ليفت 2021 في مصر

ارتفعت القيمة السعرية لبعض من اصدارات النسخة فيات تيبو، و التي شملت طرازات السيدان الأوتوماتيك فقط، و بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه، فيما استقرت أسعار كلا من اسعار النسخة السيدان والتي تعتمد على ناقل حركة اليدوي، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك.

تعتمد فيات تيبو على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة "مانيوال" مكون من 6 سرعات.

كما دعمت بمحرك اخر من 4 اسطوانات أيضا، بقوة 110 حصان، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات، و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال 11.2 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كم.

و تضم السيارة فيات تيبو موديل 2021 العديد من مواصفات الأمن و السلامة و التي تشمل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج متابعة ضغط الاطارات، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و مثبت سرعة و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.

 

و يبلغ سعر السيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى مانيوال موديل PACK1 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 198 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية مانيوال موديل PACK2 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 213 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PACK1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 267.900 جنيه بدلًا من 262.900 جنيه

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك  POP  هاتشباك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 284.900 جنيه.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PACK2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 309.900 بدلًا من 304.900 جنيه.

 

الفئة السادسة أوتوماتيك هاتشباك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 330.000 جنيه.

أوفر برايس فيات تيبو 2021 فيات تيبو فيس ليفت 2021 فيات تيبو طرازات السيدان فئة الهاتشباك السيدان السيارة

ترشيحاتنا

أمريكا وفرنسا تبحثان قمة مجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو وروسيا

صراع الزمالك وبيراميدز على نجم المحلة

إنجاز عظيم..الفلاحين : تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 90%

خاص.. شوقى غريب يكشف مفاجأة عن إمام عاشور ولاعبي الأهلي

تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير..اليوم

التعليم تبدأ توزيع الكمامات ومستلزمات التعقيم على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

أسباب الإصابة بالفطر الأسود .. استشاري تحاليل يوضح

الأهلي يستقر على شالولايل لقيادة هجوم الفريق ويجدد عقود رباعي الفريق

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

فرصة.. وظائف خالية بمحافظة القاهرة

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ