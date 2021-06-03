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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إصابتها بفيروس كورونا .. سيدة تشم رائحة عفنة في اللحوم باستمرار

صدى البلد

أصيب الملايين حول العالم بفيروس كورونا، و أصبحت أعراضه أكثر شراسة وحدة عن البداية، فقد مر عام و نصف على هذا الوباء الذي فتك بحياة الكثير من البشر و أصبح آفة تطارد المواطنين في كل مكان بالعالم . 

 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن ممرضة بالغة من العمر 31 عاما، أصيبت بفيروس كورونا هي و زوجها منذ شهرين تقريبا، و لكنها تماثلت الشفاء منذ ثلاثة أسابيع و عادت بصحة جيدة إلا ان هناك شيئا ما غير مفهوم شعرت به عقب شفائها . 

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شعرت السيدة بالطمأنينة و السعادة حينما علمت أن المسحة التي قامت بها نتيجتها سلبية، و لكنها كانت تشعر بالاشمئزاز عند اقترابها من أي لحوم . 

 

لاحظت السيدة أنها كلما اقتربت من أي نوع من أنواع اللحوم، شعرت بالاشمئزاز، حتى لو قامت بطهيها وإضافة التوابل التي تغير من طعمها، ففي النهاية تشعر برائحة عفنة و طعم غير معتاد للحوم . 

 

جدير بالذكر أن زوج الممرضة أيضا يشعر بنفس الاعراض، و نتيجة التقرير الطبي لا تشير لإصابتهما بأي مرض، و لكن يبدو انها الآثار الجانبية للإصابة بفيروس كورونا . 

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