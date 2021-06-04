وأنا بعمل المشهد حزنانة على نفسي .. تارا عماد بعد تألقها في ضد الكسر

ضد الكسر

قالت الفنانة تارا عماد، إنها قامت بـ عملين فى رمضان 2021، موضحة أنها شاركت فى مسلسل ضد الكسر و موسى، مع الفنان محمد رمضان.



وأضافت خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، أن دورها فى مسلسل ضد الكسر ، كان صعبًا، وكانت تحب زوج شقيقتها.



ولفتت إلى أنها أحبت دورها ولكن " وانا بعمل المشهد حزنانه على نفسي" مؤكدة : "الدور وصل للمشاهدين ".



وأشارت إلى أن دورها فى المسلسل ايضًا أنها تزوجت من شخص لا تحبه.



وقد خصص برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى حلقة اليوم للحديث مع أبطال مسلسل "ضد الكسر".



وظهر فى برومو بدء الحلقة كل من “نيللى كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسى، وتارا عماد، وحمزة العيلى، وسينتيا خليفة، والمؤلف عمرو الدالى، والمخرج أحمد خالد”.

جدير بالذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم.

