صحة الشيوخ: مضاعفة ميزانية الوزارة لتحسين المنظومة الصحية في مصر

قال محمد زكي جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن هناك الكثير من المواطنين المصريين يتم الإنفاق عليهم مئات الآلاف من الجنيهات فى انتظار العمليات الجراحية للقلب والعظام وغيرها ولكن مبادرة 100 مليون صحة قامت بتوفير كل هذه الأموال، لافتاً الى أن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت لعلاج المرضي.

وتابع جزر ، خلال لقائه في برنامج "المصري أفندي"المذاع علي فضائية "المحور"، أن جميع المبادرات التى تقوم بها وزارة الصحة ظاهرة للوكالات العالمية وللجميع، ولكن ما يجري خلف الكواليس أكبر وأعمق كثيرا، معقباً أن مرض فيروس سي كان بمثابة وحش يفترس المواطنين ولكن الدولة وفرت علاجه ودواءه بالمجان.

وأوضح "جزر" ، أنه عالميا لم يكن هناك علاج لأصل مرض فيروس "سى"، حتى قامت شركة العدل بإنتاج العلاج المؤثر لفيروس سى ولكن كانت الصدمة عندما أصدرت الشركة العلاج بتكلفة 90 ألف دولار للحالة ، موضحاً أن الدولة المصرية دخلت فى مفاوضات مع الشركة المنتجة وخفضت تكلفته لـ 6000 دولار .