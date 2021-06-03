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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وليد سليمان يتصدر تويتر بعد تألقه في مباراة الأهلي ومصر للتأمين

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #وليد_سليمان بعد مشاركته في مباراة الأهلي ضد فريق مصر للتأمين الودية وإحرازه هدفا باللقاء وتعرض لإصابة خفيفة. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏حاوي الأهلي والكرة المصرية وليد سليمان بخير ولم يتعرض لأي إصابه .. وإن شاء الله يستأنف التدريبات بمنتهي القوة بعد انتهاء إجازة الفريق" و"‏‎احد اكبر المآخذ عندي علي موسيماني هي عدم إشراك وليد سليمان ، وليد لا أبالغ ان قلت إنه أفضل لاعب مهاري في الدوري المصري حاليا ودايما كان بيقدم الإضافة علي مدار تاريخه في المشاركات مع الأهلي".
 

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من غدٍ الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. 

وكان الأهلي تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلى موسيمانى الدوري المصري النادي الأهلي بيتسو موسيماني وليد سليمان

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