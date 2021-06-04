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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنشآت السياحية تدعو للمشاركة في معرض HACE-HOTEL EXPO 2021

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

اعلنت غرفة المنشآت السياحية عن المشاركة و الحضور ورعايتها لـ معرض HACE-HOTEL EXPO 2021 ، المعرض الدولى الواحد والأربعون لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية .

أكدت غرفة المنآت السياحية ،أن المعرض سيقام فى الفترة من 15-17 نوفمبر 2021 ، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة  نصر ، داعية اعضائها بالمشاركة والحضور بالمعرض .

أوضحت الغرفة أن هذا العام سيشارك المعرض فى دورتة الواحد والأربعون مكون من ستة معارض دولية متخصصة وهى " المعرض الدولى لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية ، المعرض الدولى لتأثيث الفنادق ، المعرض الدولي للمخابز والحلواني والايس كريم ، المعرض الدولى للأغذية والمشروبات ، المعرض الدولى لمعدات النظافة ، معرض مستلزمات الكافية و الشاى والقهوة . 

غرفة المنشآت السياحية المنشات السياحية HACE-HOTEL EXPO 2021 الفنادق

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