«غرام الأمس» رواية جديدة للكاتب عبدالرحمن عادل

بمعرض الكتاب

يصدر قريبًا للكاتب عبد الرحمن عادل، وشهرته بومبو، رواية جديدة بعنوان "غرام الأمس"، ومن المقرر أن يشارك بها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورتة المقبلة 2021.

وتدور الرواية حول العلاقات الإجتماعية الرومانسية، وخوف الشباب وتأثرهم في بعض التجارب العاطفية التي حدثت بالماضي مع أصدقائهم أو أقربائهم، كما أنها تتحدث عن أن معاني الحب في أذهان البعض عبارة عن حكم وقيد من الطرف الآخر.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد قالت إن الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب "استثنائية"، مؤكدة أن معرض القاهرة 2022 سيكون في موعده في يناير وفبراير مع تحسن الظروف في العالم.