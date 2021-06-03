تراجع متوسط الوفيات اليومية جراء كورونا في فرنسا

أظهرت بيانات رسمية فرنسية أن متوسط الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في البلاد خلال سبعة أيام، تراجع إلى ما دون 100 حالة للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر الماضي.

وسجلت فرنسا 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 109 آلاف و828 حالة، وهو ثامن أعلى عدد بالعالم.. حسبما أفادت قناة " فرانس 24" اليوم الخميس.



وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 8161 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5.69 مليون، وهو رابع أكبر عدد في العالم.