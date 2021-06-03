عاجل
النائب رفعت شكيب يشيد بقرارات الرئيس للقضاة.. ويؤكد: في صالح تطوير المنظومة اخبار التعليم .. متحدث الرئاسة : طالب الثانوية العامة له الاختيار بين الامتحان ورقي أو تابلت.. إحالة مسئولي لجنة مدرسة في دشنا للتحقيق.. جدول امتحانات الثانوية العامة مستشار رئيس الوزراء : تنفيذ الأحكام كان المشكلة الأكبر التى تواجه مصر عبدالرازق توفيق : نجاح الرئيس ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار بـ غزة تجسيد لدور ومكانة مصر 7 سنوات في عهد السيسي .. مصر تعزز دورها كأكبر وسيط بالشرق الأوسط .. أمريكا تعترف بـ قوة القاهرة .. ماذا فعل الرئيس من أجل فلسطين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع متوسط الوفيات اليومية جراء كورونا في فرنسا

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات رسمية فرنسية أن متوسط الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في البلاد خلال سبعة أيام، تراجع إلى ما دون 100 حالة للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر الماضي.

وسجلت فرنسا 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 109 آلاف و828 حالة، وهو ثامن أعلى عدد بالعالم.. حسبما أفادت قناة " فرانس 24" اليوم الخميس.

 
وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 8161 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5.69 مليون، وهو رابع أكبر عدد في العالم.

كورونا فيروس كورونا فرنسا فرانس 24 كورونا في فرنسا

ترشيحاتنا

خناقة طفلين وراء حادث مصرع 6 أطفال وإصابة 19 في المؤسسة العقابية بالمرج.. تفاصيل

وكيل كارتيرون: مدرب الزمالك هدفه التتويج بـ الدوري والكأس

محمد صلاح الأبرز.. حسام البدري يرشح 3 لاعبين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد

بعد إصابتها بفيروس كورونا .. سيدة تشم رائحة عفنة في اللحوم باستمرار

حسام البدري يكشف أسباب عدم تجمع المنتخب فى فترة التوقف الدولي

جمهوريان بالكونجرس يتهمان فوتشي بتحريف شهادته ويطالبانه بكشف أصل منشأ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

نداء عاجل من الداخلية الكويتية بشأن فيروس كورونا

لأ اقعدي هنا.. لقاء الخميسي تتعرض لموقف محرج على الهواء| شاهد

عروس تدخل غرفة العناية المركزة في أول أيام شهر العسل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ