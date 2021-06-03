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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جمهوريان بالكونجرس يتهمان فوتشي بتحريف شهادته ويطالبانه بكشف أصل منشأ كورونا

فوتشي
فوتشي

ادعى اثنان من أعضاء الكونجرس الجمهوريين البارزين إنه من "الضروري'' أن يدلي كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن بشهادته بشأن مزاعم بوجود أصل منشأ فيروس كورونا.

 

وكتب الجمهوري ويب ستيف سكاليس عضو في مجلس النواب في لويزيانا، العضو الجمهوري الأعلى في اللجنة الفرعية المختارة في مجلس النواب بشأن أزمة فيروس كورونا، وعضو لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، بالاشتراك إلى كبار الديمقراطيين في تلك اللجان، رئيس مجلس الإدارة جيمس كليبيرن وكارولين مالوني، يطالبون فيه الدكتور أنتوني فوتشي تقديم الأدلة.

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وكتبوا أن الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها فوتشي، والتي تم إصدارها هذا الأسبوع بناءً على طلب حرية المعلومات، "دحضت مزاعم العديد من الديمقراطيين" من العام الماضي "- بما في ذلك أن الرئيس السابق دونالد ترامب" كتم" كبير الأطباء ومنعه عن الإفصاح بشهادته.

 

وأضافا: الأهم من ذلك، أن رسائل البريد الإلكتروني تحتوي على أدلة جديدة تتعلق بأصول  كورونا، بما في ذلك احتمال تسريبه من مختبر يموله دافع الضرائب في الولايات المتحدة''.

 

وطالبا بأنه من الضروري الآن أن يمثل فوتشي أمام لجاننا لتقديم المعلومات المتعلقة بأصول فيروس كورونا الجديد بالإضافة إلى دور الحكومة الأمريكية في تمويل الأبحاث التي ربما تكون قد ساهمت في تطوير فيروس كورونا الجديد.

 

وأعطت الاتهامات المنتشرة بأن سلالة الفيروس القاتل قد تكون مهندسة وراثيًا في مختبر تابع لمعهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، زخمًا جديدًا من خلال اعتراف  فوتشي في رسالة بريد إلكتروني بأنه وجد خبراء آخرين أن الجينوم غير متوافق مع التوقعات من النظرية التطورية ".

 

ويتناغم ذلك مع ورقة علمية جديدة تقول إن التركيب الجيني للفيروس لا يمكن أن يكون قد نشأ عن طريق طفرة طبيعية، ولكن فقط عن طريق ربط الجينات لـ “بروتين سبايك'' الذي يستهدف الخلايا البشرية في فيروس السارس الموجود في ”مكسب التجربة الوظيفية التي تم إطلاقها عن طريق الصدفة - ثم "إعادة الهندسة" في محاولة لإخفاء أصلها الحقيقي.

لكن السناتور الجمهوري راند بول قال لشبكة فوكس نيوز لورا إنغراهام يوم الأربعاء إن فوتشي يتحمل على الأقل "اللوم الأخلاقي".

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