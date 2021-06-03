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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في بروكسل.. لقاء هام بين قيس سعيد ورئيس البنك الأوروبي للاستثمار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع الرئيس التونسي  قيس سعيد، مساء اليوم الخميس  بمقر سفارة تونس ببروكسل، في جلسة عمل مع  فارنر هوير، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.

 

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية؛ دعا رئيس الدولة التونسية إلى تعزيز علاقات الشراكة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار لا سيما عبر المساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وفق صيغ وآليات مبتكرة، ومعاضدة الجهد الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19، وتعزيز دور البنك في تطوير المؤسسات التربوية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 

وأعرب سعيد  عن تطلع تونس إلى مساهمة البنك في تمويل مشاريع كبرى على غرار مدينة الأغالبة الصحية والقطار السريع.

 

ومن جانبه، جدد  فارنر هويار التزام البنك الأوروبي للاستثمار بمواصلة دعم تونس وتمويل مشاريع في مجالات ذات أولوية على غرار النقل والتربية والطاقات المتجددة والبنية الأساسية والتعليم والرقمنة بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الدقيق نتيجة تواصل انتشار جائحة كوفيد-19.

 

كما أبدى اهتمام البنك بالمساهمة في تمويل المشاريع الرئاسية المعروضة.

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