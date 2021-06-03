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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة منال نصر تعلن حل أزمة محاجر شرق النيل بالمنيا

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

أكدت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، أن محاجر شرق النيل بالمنيا يعمل بها أفراد من أكثر من 26 قرية، منوهة إلى حل مشاكل هذه المحاجر، أشاع جو من السعادة بين الأسر.


واعربت نصر، في تصريح لها، عن شكرها للشركة الوطنية للتعدين واستغلال المحاجر، فضلا عن جهود حزب حماة الوطن في حل مشكلة المحاجر.

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في حين أعرب عمال المحاجر عن شكرهم للقوات المسلحة وحزب حماة الوطن والنائبة منال نصر على المجهودات والخدمات التي قدمت لحل مشاكل المحاجر واللودرات ومعدات النقل والإفراج عن معداتهم بعد دفع الغرامات بعد تخفيضها.


وأكد العمال أنهم يشهدون علي مجهودات منال نصر عضو مجلس النواب في حل مشاكلهم؛ ذلك بعد ادعاءات البعض أنهم من تدخلوا لحل مشكلاتهم.

مجلس النواب المحاجر حزب حماة الوطن اخبار المنيا

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