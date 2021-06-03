مواطنون يلتقطون صورا تذكارية أعلى كوبري قصر النيل ..شاهد

طقس معتدل..

مع عودة الحياة لطبيعتها بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة بالعودة للتوقيت الصيفي، يحرص المواطنون على استغلال اللحظات الجميلة، بالتمشية على كوبري قصر النيل والاستمتاع بنسمات الهواء ليلا.

ورصدت عدسة “صدى البلد” بالبث المباشر، توافد عدد من المواطنين على كوبري قصر النيل ليلا، والاستمتاع بالجو والتقاطهم للصور التذكارية، مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية، ومحاولة الحد من التجمعات تجنبا لخطر الإصابة بكورونا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الجمعة نهارا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون طقس الجمعة لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

الإسكندرية 26 19

وادى النطرون 30 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 21

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 33 19