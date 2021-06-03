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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري يكشف أسباب عدم تجمع المنتخب فى فترة التوقف الدولي

حسام البدري
حسام البدري

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وجهة نظره في عدم استغلال فترة التوقف الدولي الحالية بإقامة مباريات ودية لفريقه، مشيراً إلى أنه يمتلك أسباب خاصة به.

وقال البدري فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" :"لا يجب أن نكون حافظين مش فاهمين" بالتأكيد نحتاج مباريات ودية، لكن يجب أن ندرس الأمور بطريقة عقلانية".

وأضاف مدرب منتخب مصر :"اللاعبون المحترفون يحتاجون إلى راحة بعد انتهاء موسمهم منذ أيام، وكذلك لاعبي الأندية المشاركة إفريقيا، وأيضاً لاعبونا في المنتخب الأوليمبي".

وتابع البدري :"شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي أولى بخمسة لاعبين من الفريق الأول يتدربون معه من أجل الاستعداد للأوليمبياد، ولكل هذه الأسباب قررت عدم إقامة معسكر الآن".

وأنهى البدري :"المنتخب الأوليمبي مميز للغاية ونتابعه بتركيز، ونقدم له كل الدعم، ونقوم بالتنسيق دائماً معاً من أجل مصلحة اللاعبين والمنتخبين".

منتخب مصر حسام البدري المنتخب الاوليمبى شوقي غريب منتخب مصر الأول أون تايم سبورت

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